Посол Ирана в России назвал главную проблему иранских и российских СМИ Посол Ирана в России призвал отойти от использования западных ресурсов в обеих странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казем Джалали

России и Ирану необходимо отойти от практики использования западных ресурсов при сотрудничестве в медиасфере, заявил на пресс-конференции посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, эту проблему следует решить совместными усилиями, развивая вещание на языках обеих стран.

Эту проблему надо искоренять. Мы рады, что некоторые российские СМИ передают информацию на персидском языке, это положительный шаг. Мы будем рады, если такое же будет и в иранских СМИ, — подчеркнул посол.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном является следствием объединения экономических и политических сил, которые на текущий момент находятся на Востоке. Он пояснил, что Иран, несмотря на многолетнее существование под санкциями, смог развиваться по ряду направлений и теперь может дать доступ России к южным морям, чтобы Москва смогла выстроить экономические маршруты в обход Европы. По словам спикера, такое развитие событий усилит влияние России в Каспийском регионе.

Беляев также пояснил, что у Ирана хорошо развиты аграрный и финансовый секторы, а также химическая промышленность и автостроение. Кроме того, некоторые иранские производители серьезно нацелены на крупные совместные проекты с российским автогигантом АвтоВАЗ.