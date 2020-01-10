https://static.news.ru/photo/ca10c14a-33b8-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол Ирана в Великобритании опроверг сообщения о том, что в Тегеране зачистили бульдозером место катастрофы украинского самолёта.

Дипломат дал интервью Sky News. Журналист спросил, нормальной ли является практика, когда на месте авиакатастрофы работают экскаваторы. Это даже показывали по иранскому гостелевидению, уточнил корреспондент.

Расследование авиакатастроф имеет много технических нюансов. Никто — ни вы, ни я, ни местные репортёры, ни премьер-министры — не может судить о технических вопросах. Сделать это могут только эксперты, работающие на месте, специалисты, которые будут расшифровывать чёрные ящики, — ответил иранский посол.

На очередной вопрос журналиста, почему на месте ЧП были замечены бульдозеры и не могли ли они уничтожить таким образом улики, Бэйдинеджад сказал, что такие заявления «абсолютно абсурдны».

My interviews with Sky News: pic.twitter.com/PaswtWXgoY — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 10 января 2020 г.

Дипломат также призвал не делать поспешных выводов о причинах катастрофы и дождаться экспертных заключений.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Расследованием инцидента занимается группа украинских и иранских специалистов. Бортовые самописцы Boeing 737 будут вскрыты 10 января в лаборатории аэропорта Мехрабад. Если иранская сторона не сможет их расшифровать, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины. По словам высокопоставленных должностных лиц иранской ОГАИ, на получение данных из чёрных ящиков может уйти до двух месяцев. Версия иранской стороны об авиакатастрофе — возгорание двигателей самолёта.

Межгосударственный авиационный комитет готов оказать помощь в расследовании авиакатастрофы. Однако обращения об этом пока не поступало.

Украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

В пользу первой версии уже высказались лидеры США, Канады и Великобритании. По данным американской разведки, Иран случайно выпустил две ракеты, которые и подбили украинский самолёт, писал NEWS.ru.