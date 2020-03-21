https://static.news.ru/photo/7d41e5c2-6b7d-11ea-a328-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Frank May /Global Look Press

Во всём мире нужно консолидировать борьбу с коронавирусом, иначе может пострадать каждый человек. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джапали.

Если этот вирус останется хоть в одной точке земного шара, он может нанести ущерб всему миру, — заявил дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, мировое сообщество должно создать единый фронт по борьбе с вирусом. Джапали назвал санкции США угнетением, поскольку, по его словам, нельзя в борьбе с заболеванием разделять народы.

Или мы все победим коронавирус, или никто не победит, — считает дипломат.

Джапали подчеркнул, что для противодействия вирусу необходимо снизить количество контактов, соблюдать правила гигиены, а также организовать удалённую работу. По его словам, когда коронавирус появился в Китае, кто-то думал, что это является легкой болезнью, но опыт Ирана и Италии показал, что это не так.

Но Иран и Италия стали странами, которые пострадали сильнее всего после Китая. Сейчас другие страны, к сожалению, могут получить такой же печальный опыт, — подытожил Джапали.

В настоящий момент в Иране зарегистрировано 20 610 случаев заражения, скончались более 1,5 тысячи человек, выздоровели — 7635. В Италии коронавирусом заразились более 47 тысяч человек, умерли — 4032 человека, излечились — 4440 заболевших.

NEWS.ru писал, что британские учёные выяснили, что новый тип коронавируса появился в результате естественной эволюции. Они проанализировали фрагменты РНК в генах белков оболочки вируса. Выяснилось, что один из спайковых белков может проникать во внешние стенки клеток человека. Это исключает создание СOVID-19 в лаборатории.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 277 тысяч человек. В России зарегистрировано 254 случая.