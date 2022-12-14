Посол Ирана пообещал продолжить сотрудничество с Россией в сфере энергетики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казем Джалали

Россия и Иран будут продолжать сотрудничество в энергетической сфере, заявил на пресс-конференции посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, Тегеран и Москва осуществляют «очень хорошее взаимодействие» в рамках ОПЕК+, а нефтяные и газовые российские компании активно инвестируют средства в иранские месторождения.

Что касается энергетического сотрудничества Ирана и России, мы эту работу начали и будем продолжать, — подчеркнул посол.

Он также затронул тему угроз и вызовов, с которыми приходится иметь дело суверенным государствам, отметив, что Иран за последние 40 лет постоянно сталкивается с угрозой со стороны США. Часть этих вызовов касается ограничений, которые США и Европа применяют по отношению к другим странам.

Сейчас настало время осуществить синергию, чтобы найти путь решения этих вопросов и противостоять угрозам, с которыми наши страны сталкиваются, — отметил Джалали.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном является следствием объединения экономических и политических сил, которые на текущий момент находятся на Востоке. Он пояснил, что Иран, несмотря на многолетнее существование под санкциями, смог развиваться по ряду направлений и теперь может дать доступ России к южным морям, чтобы Москва смогла выстроить экономические маршруты в обход Европы. По словам спикера, такое развитие событий усилит влияние России в Каспийском регионе.

Беляев также пояснил, что у Ирана хорошо развит аграрный и финансовый сектор, а также химическая промышленность и автостроение. Кроме того, некоторые иранские производители серьезно нацелены на крупные совместные проекты с российским автогигантом АвтоВАЗ.