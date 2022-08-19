Посол Индонезии назвал условие встречи Байдена и Путина на саммите G20 Посол Индонезии: встреча Байдена и Путина на G20 возможна при их личном участии и интересе

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Индонезия готова организовать на саммите G20 встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес. По его словам, это возможно в случае очного участия двух лидеров в саммите и их интереса к этому.

Пожалуйста, все возможности для этого открыты, — сказал посол.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин намерен посетить саммит «Большой двадцатки», который должен пройти в ноябре на Бали. Он также рассказал об аналогичном намерении председателя КНР Си Цзиньпина.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что формат участия Путина в саммите G20 в Индонезии определят по мере приближения встречи. По его словам, Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учётом влияния украинского фактора».