https://static.news.ru/photo/2ffba3ca-1cdb-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Геза Андреас фон Гайр Фото: Nikita Markov/germania.diplo.de

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр выразил сожаление в связи с решением МИД РФ о высылке двух немецких дипломатов. Об этом свидетельствует сообщение посольства Германии, полученное NEWS.ru. Ранее 12 декабря он был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, чтобы заслушать реакцию российской стороны на недавнюю высылку двух российских дипломатов.

Россия, как и ожидалось, ответила зеркально. Двое сотрудников немецкой дипмиссии в Москве были объявлены персонами нон грата.

Я с сожалением принял к сведению решение правительства России объявить двоих сотрудников посольства Германии в Москве персонами нон грата, — заявил посол Геза Андреас фон Гайр. — Эти сотрудники работали в принимающей стране совершенно безупречно и ни в чём не провинились. Они и их семьи пострадали в результате дипломатической ответной меры Российской Федерации.

Сожаление в связи с российским ответом также выразило Министерство иностранных дел Германии. Оно назвало решение российских властей «необоснованным».

Берлин 4 декабря объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, обосновав такой шаг тем, что они не содействовали немецким правоохранительным органам в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. ФРГ заявила, что у неё есть подозрения в причастности к убийству государственных органов России либо Чечни, писал NEWS.ru.