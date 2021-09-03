Посол Германии назвала препятствия для членства Украины в НАТО

Для вхождения Украины в состав НАТО существуют два препятствия. Об этом посол Германии в стране Анка Фельдгузен заявила интервью Радио НВ.

Она пояснила, что речь идёт о вооружённом конфликте в Донбассе и отсутствии у Киева контроля над этой территорией.

Украина хочет в ЕС, в НАТО, а военный конфликт достаточно эффективно мешает этому, — сказала дипломат.

Фельдгузен обвинила Россию в «отсутствии политической воли» для проведения встречи «нормандской четвёрки» и несоблюдении Минских соглашений. По её словам, это тормозит урегулирование конфликта. В то же время она заявила, что отказываться от договорённостей нерезонно, но необходимо оказать давление на российского лидера Владимира Путина.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден поддержал членство Украины в Альянсе.

В Госдуме считают, что Украина фактически является «абсолютным членом НАТО», хотя юридически это не оформлено. Депутат Александр Шерин пояснил, что Киев сотрудничает с Вашингтоном, получает от него материальную помощь и вооружение, а украинские войска могут проводить совместные учения с военными НАТО. Парламентарий добавил, что к Альянсу присоединяются те страны, «которым реально ничего не угрожает, кого США могут подмять под себя». По его словам, сегодня Украина управляется людьми, назначаемыми американскими властями.