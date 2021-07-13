Посол Франции заявил, что переговоры по Донбассу зашли в тупик

Французский посол на Украине Этьен де Понсен считает, что переговоры в рамках «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе находятся в тупике. Его слова приводит ТСН.

Да, сейчас мы в тупике, к сожалению. Ситуация не положительная. Мы стараемся разблокировать эту ситуацию. Как я уже говорил, мы работаем на всех уровнях — консульском, министерском и, если это возможно, на уровне лидеров, — заявил дипломат.

По его словам, работы по этому вопросу продолжаются, поскольку «нет никаких других мыслей», как обеспечить мир в Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины.

Журналисты спросили у него, возможна ли смена формата переговоров по Донбассу. На это дипломат ответил, что проблема заключается не в формате переговоров. Дипломаты готовы к любому варианту, могут рассмотреть любую из возможностей.

Но настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности, российской стороны по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому в России появится желание к миру, — заявил де Понсен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит привлечение США к «нормандскому формату». Политик добавил, что вопрос участия в переговорах ещё не обсуждался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В апреле полпред России в контактной группе по решению конфликта в Донбассе Борис Грызлов рассказал, что представители стран НАТО поощряют Украину на военное разрешение конфликта. Он подчеркнул, что политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств выглядит странно, особенно на фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия.