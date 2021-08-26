Посол Франции предупредил о ещё одном возможном взрыве у аэропорта Кабула

Посол Франции в Афганистане Дэвид Мартинон предупредил о возможном втором взрыве у аэропорта Кабула. Об этом он написал в Twitter.

Мартинон призвал всех находящихся у воздушной гавани людей срочно уходить.

В свою очередь Министерство обороны Турции сообщило, что у аэропорта Кабула было два взрыва.

Ранее смертник подорвал взрывное устройство у северного входа аэропорта Кабула. По предварительной информации, взрыв произошёл у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы. В результате инцидента погибли минимум два человека, пострадали не менее 15.

По данным телеканала Sky News Arabia, число погибших увеличилось до 11 человек. Также появились сведения, что при взрыве ранения получили американские солдаты.

После захвата Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) многие афганцы, как и граждане других стран, пытаются в спешке покинуть страну из международного аэропорта Кабула, что приводит к хаосу и массовым беспорядкам.