https://static.news.ru/photo/2377bb0a-2124-11ea-b3cf-fa163e074e61_660.jpg Сильви Берманн Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол Франции в Москве Сильви Берманн допустила возможность отмены санкций против России в ближайшие пять лет. По её словам, первым шагом может стать смягчение санкций, а затем и их полное снятие.

Однако для этого необходимо, чтобы изменилась ситуация в Донбассе, заявила Берманн в интервью газете «Коммерсант».

Конечно, санкции — это не то, к чему мы стремились, но они были введены после Крыма и интервенции в Донбассе. И их отмена увязана с выполнением минских договорённостей, — сказала дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отношения между Россией и Евросоюзом в скором времени получат «новое начало». Это заявление сделал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, обе стороны примут к сведению пережитый опыт. В результате сделанных выводов отношения станут «мудрыми, зрелыми и взаимоуважительными». В настоящее время, говорит постпред, на отношения между РФ и ЕС негативно влияют антироссийские санкции.