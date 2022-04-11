Французские жандармы будут расследовать военные преступления на Украине

Французские жандармы прибыли на Украину, написал в Twitter французский посол в Киеве Этьен де Понсен. Он пояснил, что они будут помогать своим украинским коллегам расследовать военные преступления.

Рад приветствовать группу жандармов, которые прибыли содействовать украинским коллегам в проведении расследований военных преступлений, совершённых вокруг Киева, — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли на Украину. Они посетили город Бучу под Киевом, где перед ними выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей, якобы убитых российскими военными. Об этом написал в своём Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киeвского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча. Там отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.