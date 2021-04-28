Посол ЕС: отношения с Россией находятся в низшей точке после холодной войны

https://static.news.ru/photo/33ebfaf4-a8d3-11eb-9aa3-96000091f725_660.jpg Маркус Эдерер Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Отношения между Евросоюзом и Россией находятся в низшей точке после окончания холодной войны, сейчас между сторонами крайне сложный период. Об этом заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Его слова приводит ТАСС.

Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже, — заявил европейский дипломат.

По его словам, необходимо использовать шансы на сотрудничество с Россией в сфере бизнеса.