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Посол ЕС: отношения с Россией находятся в низшей точке после холодной войны

12:42, 29 апреля 2021
Маркус Эдерер Маркус Эдерер Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Отношения между Евросоюзом и Россией находятся в низшей точке после окончания холодной войны, сейчас между сторонами крайне сложный период. Об этом заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Его слова приводит ТАСС.

Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже, — заявил европейский дипломат.

По его словам, необходимо использовать шансы на сотрудничество с Россией в сфере бизнеса.

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