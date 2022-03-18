Посол Белоруссии: все дипломаты страны покинули Украину

Последняя группа представителей белорусской дипмиссии покинула пределы Украины 18–19 марта, сообщил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол. Он указал, что причиной эвакуации дипломатов стало осадное положение, в котором находились представители диппредставительства, передаёт РИА Новости.

Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи (дипломатов) по тому коридору, который предоставила украинская сторона: в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить нам безопасность, мы были вынуждены выезжать в Республику Молдова, — сказал посол.

Кроме того, Сокол рассказал, что украинская сторона заблокировала все финансовые счета посольства. Он дополнил, что Украина «создала невыносимые условия» для работы ввиду «постоянных угроз физической расправы».

Ранее белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что украинские пограничники на пропускном пункте угрожали делегации из Белоруссии, в составе которой находился посол на Украине Игорь Сокол, с целью вскрыть дипломатическую почту. Отмечается, что это была попытка украинцев спровоцировать белорусскую сторону, но та на провокацию не поддалась.

Помимо этого, индийские студенты, которые пытались покинуть украинскую территорию, пожаловались на случаи насилия и нападений со стороны ВСУ на границе Украины с западными странами. В частности, они заявили, что находились на морозе, им было отказано в еде, воде, крове и безопасном проходе. По словам студентов, украинские пограничники издевались над ними из-за того, что Индия в ходе голосования против России в СБ ООН осталась нейтральной.