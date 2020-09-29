Посол Азербайджана опроверг обстрел территории Армении бомбами

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В результате обстрела вооружёнными силами Армении погибли 10 мирных жителей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приёма верительных грамот нового посла Пакистана в Баку.

27 сентября ВС Армении начали новую военную агрессию против Азербайджана вдоль линии соприкосновения. В результате обстрелов со стороны армянских военных погибли мирные азербайджанцы. К сожалению, число погибших мирных граждан у...