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Посол Азербайджана опроверг обстрел территории Армении бомбами

13:37, 29 сентября 2020
Полад Бюль-Бюль оглы Полад Бюль-Бюль оглы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что ни одна азербайджанская бомба «не упала на территории Армении».

Ни одна азербайджанская бомба не упала на территории Армении, — заявил посол, сообщает KP.ru cо ссылкой на радио «Комсомольская правда».

Бюльбюль оглы также опроверг информацию о привлечении Баку турецких наёмников для военных действий в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что азербайджанская армия не нуждается «ни в каких дополнительных силах».

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