Посол Азербайджана опроверг обстрел территории Армении бомбами

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что ни одна азербайджанская бомба «не упала на территории Армении».
Ни одна азербайджанская бомба не упала на территории Армении, — заявил посол, сообщает KP.ru cо ссылкой на радио «Комсомольская правда».
Бюльбюль оглы также опроверг информацию о привлечении Баку турецких наёмников для военных действий в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что азербайджанская армия не нуждается «ни в каких дополнительных силах».
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