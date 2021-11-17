Посол Армении в Москве допустил обращение в ОДКБ

Несмотря на стабилизацию ситуации на границе с Азербайджаном, нельзя исключать, что Ереван может обратиться к ОДКБ за помощью, заявил посол Армении в Москве Вардан Тоганян. По его словам, всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Ранее в ОДКБ заявили, что следят за ситуацией на границе двух стран, но пока не получали обращений со стороны Армении.

Сложно сказать: зависит от того, как будет развиваться ситуация, мы имеем то, что имеем. Посмотрим, как события будут развиваться, — сказал Тоганян.

Он подчеркнул, что Ереван продолжает контактировать с Москвой по ситуации на границе с Азербайджаном, в том числе и в вопросе по содействию в возвращении пленных.

Переговоры идут. Этот вопрос стоит, и мы об этом говорим, — сказал посол.

По его словам, сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов. В результате двое военнослужащих ранены.

Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна предпримет шаги для полноценного задействования механизмов ОДКБ по защите территориальной целостности стран-участниц. При этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что секретариат не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на её границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.