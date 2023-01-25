Посол Антонов заявил о «вопиющей» провокации США против России Посол Антонов: возможная поставка Украине Abrams станет вопиющей провокацией против РФ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Вероятная отправка США танков M1 Abrams на Украину может стать очередной вопиющей провокацией в отношении России. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что если Штаты решатся на подобный шаг, оправдать его аргументами об оборонительных вооружениях уже не получится. Заявление Антонова опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об «оборонительных вооружениях» точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте, — сказал Антонов.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил о том, что президент США Джо Байден готов передать украинской армии десять танков Abrams. Согласно сообщению телеканала, этот шаг может помочь Берлину принять решение по поставкам Киеву танков Leopard 2.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на чиновника американской администрации сообщил, что Джо Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams в среду, 25 января. Собеседник телеканала уточнил, что танки для Украины не станут снимать со складов Пентагона, они будут законтрактованы.

При этом пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что в настоящее время США не готовы объявить о поставке на Украину танков Abrams. Райдер подчеркнул, что «когда и если» Вашингтон будет готов объявить о подобной поставке, Минобороны страны непременно даст знать.