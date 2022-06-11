Посол Антонов заявил о невозможности не оставлять Донбасс на растерзание

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия пошла на решительные меры, поскольку хотела защитить Донбасс от растерзания и геноцида. По его мнению, ДНР и ЛНР угрожали неонацисты, а украинские власти осуществляли давление на русскоязычное население, передает ТАСС со ссылкой на речь дипломата на приеме в российском диппредставительстве по случаю предстоящего Дня России.

В этих условиях мы не могли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии,— сказал Антонов.

По словам дипломата, Россия выступала и выступает за систему «неделимой безопасности». Тем не менее, как отмечает Антонов, «справедливые и обоснованные требования» о гарантиях защищенности игнорировались Западом на протяжении долгого времени. Евроатлантический блок за последние годы сумел нарастить «военное освоение Украины», считает посол.

Наши справедливые и обоснованные требования о гарантиях безопасности последовательно игнорировались на Западе. В результате непрекращающегося расширения на восток НАТО достигла российских границ, — указал Антонов.

Ранее дипломат заявил, что политический диалог Москвы и Вашингтона зашёл в тупик. По его словам, отношения достигли критической точки и предпосылок для их изменения нет. Однако, по мнению Антонова, Вашингтон не сможет справиться с возникшими мировыми проблемами в одиночку, ему потребуются ресурсы Москвы.