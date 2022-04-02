Посол Антонов заявил, что США замалчивают обстрел Бучи со стороны ВСУ

К жертвам среди гражданского населения в киевском предместье Буче мог привести артиллерийский обстрел со стороны украинских военных. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов журналу Newsweek. По его словам, в США умышленно замалчивается этот факт.

В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения, — сказал дипломат.

Он также назвал очевидным попытку киевских властей «перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото и видео из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.