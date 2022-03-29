Посол Антонов заявил, что не РФ виновата в продкризисе на Украине

Утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства за продовольственный кризис на Украине и по всему миру Москва считает частью информационной войны. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

Расцениваем комментарии Уэнди Шерман как часть информационной войны США против России, — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что «ситуация обстоит с точностью до наоборот» — на территориях Украины, находящихся под контролем российских военных «царят мир и спокойствие».

Показательным примером является Херсонская область, где наши войска уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной, — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что российская армия применяет оружие только против военных объектов ВСУ.

Ранее заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что США озабочены ростом цен на фоне санкций в отношении РФ. При этом она не стала уточнять, что перебои с поставками экспорта из РФ связаны с санкциями международных страховых компаний.