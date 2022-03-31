Посол Антонов уличил США в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой

Инициатива сенаторов США изменить формат Организации американских государств (ОАГ) является попыткой посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки, — заявил Антонов.

Ранее двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиться лишения России статуса постоянного наблюдателя при организации в связи с происходящим на Украине.

По мнению российского посла, речь идёт об очередном проявлении «замшелой доктрины Монро», в основе которой лежит пренебрежительное отношение США к интересам стран Латинской Америки и намерение навязать им свою волю.

Антонов призвал Штаты прекратить политизацию работы международных площадок и сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ.

Ранее российский посол призвал США перестать размахивать «санкционной дубиной» и не пытаться ограничивать технологическое развитие России.Он также подчеркнул, что вводимые Штатами санкции отражаются на них самих. Дипломат отметил, что новым пакетом антироссийских санкций администрация США в очередной раз пытается показать «бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки». При этом на деле речь идёт о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие страны.

Ранее стало известно, что США добавят в список экспортного контроля 120 организаций из России и Белоруссии. Компании из этого списка будут лишены свободного доступа к технологиям США без получения специальной лицензии.