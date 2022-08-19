Посол Антонов: США зациклились на санкциях против РФ и потерпели неудачу

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Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что зацикленность Соединённых Штатов на политике санкций не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия в отношении России потерпела неудачу. Дипломат добавил, что попытки удушить российскую экономику провалились. По его словам, единственное достижение США — дестабилизация мировой экономики, пишет ТАСС.

Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу. Очевидно, что попытки «удушить, разорвать в клочья» наше хозяйство провалились, — сказал Антонов.

Представитель России указал на негативное влияние санкционной политики США на нормальное торгово-экономическое сотрудничество, когда международные компании опасаются даже самых «рутинных операций».

Политический обозреватель журнала Newsweek Энтони Константини ранее заявил, что введение Западом ограничений на выдачу виз жителям России стало бы наивным и ошибочным шагом, который бы лишь усугубил ситуацию. По его словам, Вашингтон подключится к обсуждению о введении подобной меры в США в ближайшее время. Он добавил, что Запад не достигнет поставленных целей этим методом. Он указал на то, что данное решение вызовет у россиян обратный от желаемого для Запада эффект.