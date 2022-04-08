Посол Антонов: Россия не потерпит пыток и убийств пленных солдат на Украине

Россия не потерпит пыток и убийств своих солдат, попавших в плен в ходе спецоперации, а также мирных жителей Украины. Страны Запада должны призвать Киев к соблюдению международного гуманитарного права. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции Института Шиллера, его слова приводит РИА Новости.

Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат, — сказал дипломат.

Он также призвал положить конец распространению фейков, дискредитирующих российских военных. Посол подчеркнул, что это должно быть сделано немедленно. В качестве примера Антонов привёл ситуацию в Буче. Он отметил, что подобные постановочные картины, искажающие истину, должны быть неприемлемы.

Ранее наёмник из Дании, воюющий на стороне Киева, рассказал датскому телеканалу TV2 об убийствах пленных российских солдат украинскими военными. При этом заверил, что лично участия в таких казнях не принимал.

Некоторое время назад в Сети появилась видеозапись расстрела подававшего признаки жизни солдата, предположительно, им был российский военнослужащий. Газета The New York Times подтвердила подлинность этого ролика.

СКР возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства, предпринятых украинскими силовиками в отношении восьмерых пленных российских военнослужащих. Преступления были совершены в марте и попали на видео. Пленным были нанесены множественные повреждения различной степени тяжести, в том числе ранения из огнестрельного оружия.