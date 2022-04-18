Посол Антонов поставил США перед выбором

Посол России в США Анатолий Антонов выразил сожаление о том, что Москва и Вашингтон больше не являются партнерами. Соединённые Штаты должны выбрать, кем они являются по отношению к РФ, пояснил дипломат в интервью изданию Politico.

Вы должны решить, кто мы для вас. То ли мы для вас партнёр, то ли мы для вас соперник, то ли мы противник, то ли я не хочу даже употреблять это слово «враг». Я всё ещё уверен, что нам следует быть партнёрами. Ранее я бы сказал, что мы партнёры. Сейчас мы не партнёры. Жаль, — сказал Антонов.

Дипломат выразил негодование по поводу санкций Соединённых штатов, введённых против России. По его мнению, Вашингтон «крадёт деньги», хотя РФ доверяла и «хранила свои деньги, свои сбережения» там.

Ранее Антонов заявил, что действия стран Запада на фоне российской спецоперации на Украине являются опасными и провокационными. Тогда Антонов отметил, что они могут привести к прямому вооружённому конфликту между Россией и США,