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Посол Антонов поставил США перед выбором

Посол Антонов: Россия и США больше не партнёры
14:28, 18 апреля 2022
Посол Антонов поставил США перед выбором Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Посол России в США Анатолий Антонов выразил сожаление о том, что Москва и Вашингтон больше не являются партнерами. Соединённые Штаты должны выбрать, кем они являются по отношению к РФ, пояснил дипломат в интервью изданию Politico.

Вы должны решить, кто мы для вас. То ли мы для вас партнёр, то ли мы для вас соперник, то ли мы противник, то ли я не хочу даже употреблять это слово «враг». Я всё ещё уверен, что нам следует быть партнёрами. Ранее я бы сказал, что мы партнёры. Сейчас мы не партнёры. Жаль, — сказал Антонов.

Дипломат выразил негодование по поводу санкций Соединённых штатов, введённых против России. По его мнению, Вашингтон «крадёт деньги», хотя РФ доверяла и «хранила свои деньги, свои сбережения» там.

Ранее Антонов заявил, что действия стран Запада на фоне российской спецоперации на Украине являются опасными и провокационными. Тогда Антонов отметил, что они могут привести к прямому вооружённому конфликту между Россией и США, 

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