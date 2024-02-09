Посол Антонов рассказал о контактах с Госдепом США после крушения Ил-76 Посол РФ Антонов провел встречи в СНБ и Госдепе США по катастрофе Ил-76

MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил о том, что провел серьезные встречи с представителями Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и Госдепартамента по ситуации вокруг крушения российского самолета Ил-76. По его словам, встречи прошли 6 февраля, при этом посольство запросило о них сразу после ЧП, передает ТАСС.

Как только случилась трагедия с военно-транспортным самолетом РФ <...> мы тут же запросились в Белый дом и Госдепартамент с тем, чтобы разобраться, каково же отношение США к этому <...> террористическому акту. <...> Скажу вам откровенно, что получилось у нас не сразу. Тем не менее позавчера, два дня тому назад удалось провести серьезные встречи с сотрудниками из руководства СНБ, а также внешнеполитического ведомства США, — заявил Антонов.

В ходе встреч он представил сотрудникам Белого дома и Госдепартамента свидетельства, которые позволяют говорить о том, что самолет был сбит американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Согласно утверждению Антонова, его собеседники отвергли российские аргументы, сказав о необходимости «разобраться, что это за ракета, как она попала на границу с РФ». При этом американская сторона выразила соболезнования в отношении случившегося.

Антонов отметил, что его встречи в СНБ и Госдепартаменте показали «принципиальные расхождения в подходах к международной политике, к международной обстановке между Соединенными Штатами Америки и Россией». По его мнению, в этой связи «надо добиваться простой, ясной, четкой, энергичной победы на поле боя в ходе специальной военной операции».

Ранее издание The New York Times привело ряд высказывания анонимных американских чиновников, признавших, что российский самолет Ил-76 в Белгородской области сбили из системы Patriot. Журналисты предположили, что ВСУ имели неточные разведданные, так как, по данным западных чиновников, борт раньше использовали для перевозки ракет.