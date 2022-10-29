Посол Антонов призвал США вернуть все ядерное оружие на родину Посол РФ Антонов призвал США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Американским властям следует вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования. С таким призывом выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Подобным образом он прокомментировал публикации в американских СМИ о том, что Штаты могут сократить сроки поставки в Европу первых модернизированных ядерных авиационных бомб В61-12. Слова дипломата приводит РИА Новости.

По словам посла, в результате развертывания в европейских странах с колетким подлетным временем до российских границ, эти бомбы приобретают стратегическое значение, несмотря на ограниченную мозность и попытки отнести их к тактическому классу.

В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания, — заявил Антонов.

Он также призвал прекратить отработки использования подобных боеприпасов с привлечением неядерных государств в рамках совместных ядерных миссий НАТО. По мнению Антонова, таковые противоречат основополагающим принципам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Посол также отметил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для Штатов и находится в централизованых хранилищах на территории РФ.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что Варшава хочет участвовать в программе НАТО, в рамках которой предполагается размещение в стране ядерного оружия, а также его совместное использование со странами Альянса. По его словам, переговоры по этому вопросу сейчас не ведутся, но они были ранее в «концептуальной фазе».