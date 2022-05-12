Посол Антонов призвал США перестать «отменять Россию» Посол РФ Антонов: Россия ждёт от США здравомыслия и прекращения игры в «отмену»

Анатолий Антонов / Фото MFA Russia/Global Look Press

Москва рассчитывает на то, что здравомыслие Вашингтона возьмёт верх и позволит прекратить опасную игру в "отмену России" которая по своей сути граничит с идеями расового превосходства. Об этом в материале "Россию нельзя отменить" для журнала Newsweek написал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, ничего подобного происходящему сейчас не встречалось даже в годы "холодной войны".

Даже во времена "холодной войны" наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в "отмену России", граничащую с идеями расового превосходства, - написал Антонов.

По мнению дипломата, Америку "захлестнула волна русофобии", её раздувают СМИ с подачи правящих кругов страны. За Россией пытаются закрепить образ изгоя.

Под страхом санкций и общественного порицания американские предприниматели вынуждены уходить из нашей страны, отказываясь от выгодных проектов и теряя прибыль, - отметил Антонов.

Он также напомнил, что остракизму подвергаются в том числе деятели культуры, а подобные действия противоречат как основополагающим международно-правовым документам, включая Устав ООН и Декларацию прав человека, так и нарушают принципы американского законодательства, не допускающего дискриминацию по признаку национальной принадлежности.

Ранее Антонов заявил, что Москва не допустит возрождения нацизма. При этом, по его словам, попыткам глумления над наследием воинов-победителей будет дан серьёзный отпор.