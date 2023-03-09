Посол Антонов назвал позором награждение в Белом доме члена полка «Азов» Посол Антонов: награждение в Белом доме члена «Азова» Юлии Паевской является позором

Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Анатолий Антонов

Позорным назвал факт награждения в Белом доме члена украинского националистического полка «Азов» (организация признана террористической, запрещена в России) Юлии Паевской посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что властям США известно об идеологии организации, использующей символику гитлеровской Германии. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов, — заявил Антонов.

Он напомнил, что в 2019 году конгрессмены потребовали от госсекретаря США включить «Азов» в перечень иностранных террористических организаций. По мнению российского посла, правящим кругам США должно быть стыдно перед ветеранами Второй мировой войны за свои действия.

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) была удостоена международной премии «Отважные женщины» (International Women of Courage Award) Госдепартамента США. Награду ей вручали госсекретарь Энтони Блинкен и супруга президента США Джилл Байден.

Ранее Антонов в статье для издания «Коммерсант» написал, что санкции стали бодрящим душем для российской экономики. По его словам, рестрикции побудили страну заниматься импортозамещением, в первую очередь это касается сферы новых технологий.

Также Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области. Дипломат пояснил, что его исполнители были вдохновлены поддержкой Украины со стороны Соединенных Штатов. По его словам, из-за западных поставок вооружений «киевские преступники чувствуют вседозволенность».