Посол Антонов поймал Госдеп США на противоречиях

Приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, Госдепартамент США противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, политику обескровливания российских представительств следует прекратить. Его комментарий опубликован на странице посольства России в США в социальной сети Facebook (деятельность в России запрещена).

Приветствие Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем, — заявил Антонов.

Он также высказал поддержку коллегам, которые столкнулись с недружелюбными действиями стран Запада.

Призываем Соединённые Штаты и их партнёров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряжённости, — подчеркнул Антонов.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США приветствуют недавнюю высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Он добавил, что Соединённые Штаты едины со своими партнёрами в защите их национальной безопасности.

В настоящее время власти Чехии приняли решение выслать из страны одного российского дипломата, Бельгия сообщила, что высылает 21 дипломата РФ, Нидерланды — 17 российских дипломатов, Северная Македония — пять сотрудников российской дипмиссии, а Ирландия попросила четырёх «высокопоставленных официальных лиц» РФ покинуть страну.