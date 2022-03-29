Посол Антонов отверг обвинения в создании РФ ядерной опасности на Украине

На Украине функционирующие блоки энергетических станций работают в нормальном режиме. Заявления о якобы создаваемых действиями России угрозах ядерной безопасности не соответствуют действительности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя высказывание заместителя американского госсекретаря Бонни Дженкинс. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

По мнению Антонова, Дженкинс в очередной раз пытается «перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки».

В ходе специальной операции ВС РФ взяли под контроль атомные объекты (Чернобыльскую и Запорожскую АЭС) на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований, — сказал посол.

Он также подчеркнул, что военнослужащие РФ не вмешиваются в работу станций, а только охраняют её.

Функционирование действующих энергоблоков продолжается в нормальном режиме. Их безопасности ничего не угрожает, системы радиационного мониторинга полностью исправны. Возможность выброса радиоактивного материала отсутствует. Это подтверждает руководство МАГАТЭ, — заявил посол.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что украинские батальоны целенаправленно поставили под угрозу Чернобыльскую АЭС. Он отметил, что военные Украины взорвали объекты, питающие станцию энергией, а затем распространили дезинформацию об этом ЧП.

Перед этим системный оператор НЭК «Укрэнерго» сообщил, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. По информации компании, проблемы с электроснабжением станции связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская».