Посол Антонов оценил новые меры США против России Посол Антонов назвал нелогичным решение США лишить РФ статуса страны с рыночной экономикой

Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Анатолий Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что недавнее заявление Вашингтона о лишении России статуса страны с рыночной экономикой противоречит логике. Дипломат добавил, что США виновны в том, что на мировых рынках возникли дисбалансы из-за многочисленных нелегитимных односторонних барьеров. Он указал, что это привело к росту цен на товары по всему миру.

Лицензия Минфина не снимает с США ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. В этом же ряду стоит противоречащее логике решение Минторга США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой, — передает слова Антонова Telegram-канал российского посольства в США.

Посол добавил, что действия Вашингтона привели к проблемам в сфере продовольственной безопасности.

В Министерстве торговли США ранее сообщили о том, что американские власти приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной. По мнению чиновников, это позволит в полную силу применять в отношении Москвы антидемпинговое законодательство, а также снизит давление на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций». В последний раз Минторг США подтвердил рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур страны в октябре 2021 года.