Посол Антонов объявил нелегитимными решения Арктического совета без России Посол РФ Антонов: решения Арктического совета без России будут нелегитимными

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Планы возобновления работы Арктического совета без участия России вызывают обеспокоенность. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, принятые в таком формате решения будут лишены легитимности. Высказывание дипломата приводится в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

Ранее Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили о намерении возобновить работу совета в ограниченном формате — в рамках проектов, не предполагающих участие России. На это Антонов заявил, что подобное решение вызывает обеспокоенность, причём не только у России, но и всего международного сообщества, заинтересованного в устойчивом развитии региона. Также посол отметил, что уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться.

Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами, — предупредил он.

3 марта все страны организации, кроме РФ, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих в этом году под председательством России, из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что страны Запада не смогут обеспечить надёжное развитие Арктики без участия России. Он также отметил, что Россию тревожит вовлечение неарктических членов НАТО в военную активность Альянса в северных широтах, здесь вероятны риски непреднамеренных инцидентов с силами блока в Арктике. Они могут в том числе нанести серьёзный ущерб хрупкой арктической экосистеме.