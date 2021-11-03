Посол Антонов не исключил новых санкций США против России

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов допустил, что США введут новые ограничительные меры против России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». При этом, по словам дипломата, каналы общения между Москвой и Вашингтоном постепенно восстанавливаются.

Нельзя сказать, что вероятности объявления санкций против России на сегодняшний или на завтрашний день нет. Такая вероятность существует, — заявил Антонов.

В то же время, по его словам, на сегодняшний день между странами установились деловые отношения по линии советов безопасности, не прекращаются контакты по линии МИД. Антонов напомнил о недавнем визите в Вашингтон большой делегации под руководством вице-премьера Алексея Оверчука. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встречался со своим коллегой в Хельсинки, добавил посол РФ.

Однако, по словам дипломата, США не поддержали предложение РФ по обнулению всех существующих дипломатических ограничений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в намеренном обрушении деятельности консульской службы в РФ. По её мнению, американские власти должны набраться мужества и признаться в том, что они намеренно создали проблемы в консульстве. Захарова призвала «остановить маховик эскалации» и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем «раздражителям в двусторонних отношениях».

Ранее Москва ввела ограничения на наём диппредставительством США в России граждан РФ и третьих стран. С 12 мая американское посольство уменьшило число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановило рассмотрение документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок.