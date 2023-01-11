Посол Антонов назвал подлинную цель США на Украине Посол Антонов: обучение ВСУ работе с ЗРК Patriot говорит об участии США в конфликте

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Передача Украине новых вооружений с целью повышения ее наступательных возможностей красноречиво показывает, что подлинной целью администрации США является нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ. Он также подчеркнул, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию ЗРК Patriot является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.

Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева, — сказал Антонов, чьи слова приводит пресс-служба дипмиссии.

Дипломат также добавил, что позиция России об опасности подобной линии Белого дома постепенно находит отклик в американском экспертном сообществе. По словам Антонова, местные обозреватели признавали, что администрация США «более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает республике новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей». Такие шаги подтверждают намерения Вашингтона нанести больший ущерб Москве руками украинцев.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что отказ от прекращения огня на Украине означает, что США настроены вести боевые действия с Россией «до последнего украинца». Дипломат указал на то, что в США предложение восприняли как «попытку взять передышку».

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее заявил, что президент США Джо Байден подтвердил, что Запад воюет с Россией с помощью Украины. Так парламентарий прокомментировал слова хозяина Белого дома, который призвал усилить западную поддержку Украине поставками военной техникой для противостояния России. Подписчики согласились с мнением политика и добавили, что не следует больше вести переговоры с представителями США.