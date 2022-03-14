Посол Антонов назвал единственную угрозу для украинцев

Единственная угроза для мирных жителей Украины в настоящее время исходит от вооружённых формирований украинских националистов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, российские силы уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине. Комментарий дипломата для издания Newsweek размещён на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

Ещё раз подчеркну, что российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры. В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооружённых формирований украинских националистов, — заявил Антонов.

По его словам, именно националисты размещают свои танки и артиллерию возле детских садов и школ, а также оборудуют огневые позиции на крышах жилых домов.

Также Антонов отметил, что западные СМИ занимаются формированием исключительно негативного имиджа России, представляя её страной-агрессором. Он выразил надежду, что пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе. Посол особо подчеркнул, что американские телеканалы не показали 14 марта ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку. По словам посла, складывается ощущение, что это никого не волнует.