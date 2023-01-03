Посол Анголы в России: страны Запада буквально бегут в Африку за ресурсами

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Машина для разведки нефти на суше. Африка. Ангола

Страны Запада из-за военного конфликта России и Украины в буквальном смысле «бегут» в Африку для развития экономических связей, заявил в беседе с РИА Новости посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья. Он отметил, что именно на Африканском континенте расходятся многие полезные ископаемые. По его мнению, Запад рассчитывает получить их для дальнейшего выживания.

Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке, — сказал посол.

Он напомнил, что Анголу и многие другие африканские страны уже приглашали на форумы «США — Африка», «Франция — Африка», «Китай — Африка» и другие.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что страна намерена разработать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Дипломат пояснил, что это делается для того, чтобы не допустить влияния России на эти страны. Министр добавил, что предложения по сотрудничеству будут основываться на интересах этих государств и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата.