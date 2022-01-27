«Пособник нацистов»: Губерниев об исполнении Сердючкой песни про Бандеру

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на исполнение Веркой Сердючкой (сценический образ украинского артиста Андрея Данилко) песни про украинского националиста Степана Бандеру. Журналист назвал артиста пособником нацистов и предположил, что ему просто «не оставили выбора», поскольку на Украине заигрывают с определёнными настроениями.

Мне хочется понять, с кем будет воевать знаменитый человек с ружьём Данилко. Ну, значит, он пособник нацистов, если он это спел. Они заигрывают с определёнными настроениями, может быть, ему выбора не оставили, так-то он парень неплохой, — заявил Губерниев в разговоре с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Данилко в России любят как артиста и он много снимался в отечественных фильмах.

Не знаю, может ему приставили к горлу женскую грудь 105-го размера, и она придавила там. Мне сложно сказать. Но это плохие заигрывания, тут ничего святого, — добавил журналист.

Губерниев отметил, что героем украинского народа для него всегда являлся командир эскадрильи Титаренко из военной советской драмы «В бой идут одни „старики“».

Я всегда вспоминаю, как комэск Титаренко, герой Леонида Быкова в великом фильме о войне говорил: «Вы же над Украиной моей пролетали», помните? Вот для меня герой украинского народа такой, как комэск Титаренко, Герой Советского Союза. Поэтому, конечно, мне горько, когда всю вот эту вот позорную поют. Ну, что поделать, такие времена, — сказал комментатор.

Ранее Сердючка, выступая на концерте украинской юмористической программы «Дизель-шоу» спела песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» про идеолога украинского национализма, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена) Степана Бандеру.

В октябре 2021 года песня про Бандеру в украинском сегменте Интернета стала популярнее, чем трек Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю». В TikTok украинские школьники распевали песню про националиста — по преимуществу в туалетах и на перемене.