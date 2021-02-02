Посмотрите на себя: Блинкен поспорил с Кремлём о протестах

Администрация президента Джо Байдена расставляет приоритеты в своей внешней политике. Госсекретарь Энтони Блинкен дал развёрнутое интервью журналистке NBC Андрее Митчелл, затронув целый спектр явлений, на которые готовится реагировать новая команда в Белом доме — от протестов в России до нарушений Саудовской Аравии в сфере прав человека. NEWS.ru выбрал наиболее интересные моменты из беседы.

Разговор с госсекретарём был записан в воскресенье и выпущен в эфир частично. Его полная версия была распространена Госдепом 2 февраля. Интервью с Блинкеном началось с темы протестных акций в России в поддержку Алексея Навального. Глава дипведомства заметил, что Белый дом глубоко встревожен «жестоким преследованием людей, осуществляющих своё право на мирный протест против правительства».

Но я думаю, что руководство России делает большую ошибку, если считает, что это нас касается. Это не так. Это про них. Это про власть. Речь идёт о разочаровании россиян коррупцией, клептократией. И я думаю, что им (властям. — NEWS.ru) нужно смотреть на то, что происходит внутри, а не вовне, — пояснил шеф американской дипломатии.

Глава Госдепа признал, что руководство США взвешивает свой ответ на ситуацию с Навальным и ещё целым комплексом обвинений, которые Белый дом в течение долгого времени выдвигал в отношении Кремля.

Мы изучаем все эти вещи. Все они находятся на рассмотрении. И в зависимости от результатов этих обзоров мы предпримем шаги, чтобы отстоять наши интересы и противостоять агрессивным действиям России, — пообещал руководитель Госдепартамента.

В то же время, по словам Блинкена, «самый серьёзный вызов из всех других стран» для США представляет Китай. Однако ситуация неоднозначная: в американо-китайских отношениях есть конфликтные аспекты, есть соревновательные, но есть и поводы для сотрудничества.

Во многих отношениях вызов, брошенный Китаем, связан как с некоторыми из наших собственных слабостей, так и с его растущей силой, — заявил дипломат. — Но мы можем устранить эти слабые места. Мы действительно можем лучше обустроиться и в этой сфере, когда дело доходит до более сильных союзов.

Госсекретарь согласился с тем, что власти КНР были достаточно непрозрачны в том, что касается предоставления важных данных о распространении нового коронавируса. Однако Белый дом не торопится наказывать за это Пекин. Отвечая на уточняющий вопрос по этому поводу, Блинкен заметил, что Вашингтон пока должен сосредоточиться на том, чтобы «получить полное понимание и подотчётность за то, что произошло». В настоящее время на этот счёт ведётся расследование, уточнил госсекретарь. Для Белого дома важно убедиться, что принимаются меры для того, чтобы ситуация с пандемией не повторилась в будущем.

Xiong Qi/Global Look Press

Касаясь темы Ирана, Блинкен заметил, что Исламская Республика в нескольких месяцах от того, чтобы получить достаточное количество материала для создания ядерного оружия. Суть, по словам госсекретаря, заключается в том, что Тегеран «приближается к той точке, где он будет либо пороговой ядерной державой, либо фактической ядерной державой». А это радикально противоречит американским интересам. Госсекретарь в то же время не стал отрицать, что США рассчитывают на сделку с Ираном, которая, возможно, должна быть расширена за счёт других, неядерных вопросов.

Довольно резким стало обещание Блинкена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, власти которой обвиняются в организации убийства журналиста Джамаля Хашогги на территории Турции в 2018 году. По словам госсекретаря, Байден поручил устроить ревизию отношений таким образом, чтобы они отвечали американским ценностям. Вероятно, эти ремарки должны насторожить аравийских союзников США.

Пока вполне очевидно, что американская внешняя политика при Байдене будет носить ценностно-ориентированный характер и в ней не будет места для прагматичных решений. Итог под высказываниями госсекретаря подвёл его телефонный разговор 2 февраля с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого Блинкен пообещал, что его страна продолжит оказывать активную помощь Киеву в военной и экономической сферах.