Послы стран НАТО проведут экстренную встречу после инцидента в Польше

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Послы стран НАТО в среду, 16 ноября, проведут экстренную встречу из-за случившегося в Польше. Встреча состоится по просьбе Варшавы на основании статьи 4 устава НАТО о проведении консультаций, сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

По сообщению издания, альянс в вопросе инцидента в Польше будет действовать очень осторожно. НАТО потребуется время, чтобы выяснить, как именно случилось произошедшее. Речь идет о якобы прилетах двух ракет на территорию Польши, граничащую с Украиной, из-за чего погибли два человека.

О том, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, сообщили польские СМИ со ссылкой на неофициальные источники. Принадлежность ракет при этом не уточняется. В Минобороны России подчеркнули, что ракетные удары по указанной территории не наносились, а обломки ракет, фото которых опубликовали польские СМИ, не имеют никакого отношения к российским снарядам.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важно «установить все факты» инцидента на территории Польши. Об этом он говорил с польским президентом Анджеем Дудой.