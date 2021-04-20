Послы РФ и США при необходимости вернутся к работе после консультаций

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Российский посол в США Анатолий Антонов и его американский коллега в Москве Джон Салливан смогут вернуться к работе после консультаций в случае, если это будет целесообразным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонов вернулся на родину после ряда нелицеприятных заявлений со стороны американских властей. При этом посол уже провёл ряд встреч, в том числе в МИД, Госдуме и Совфеде. В свою очередь, Салливан собирается в ближайшее время покинуть Москву и вылететь в Вашингтон — при этом он рассчитывает вернуться в российскую столицу через несколько дней.

Возвращение послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается в первую очередь целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей точке. Есть определённые последствия недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют меры, которые мы реализуем в ответ, — заметил Песков.

Он напомнил также, что послы контактируют с представителями ведомств стран, где они работают. Так, накануне Салливан общался с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и обсуждал возможную встречу президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Если по итогам консультаций дипломатов в своих столицах возникнет целесообразность продолжения их работы, то они к ней вернутся, — заключил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Москва недоумевает в связи с молчанием США по поводу отъезда в Вашингтон Джона Салливана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что американские СМИ обращаются за информацией в российское ведомство и это вызывает неудобства.