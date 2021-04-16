Послы Германии и Франции дали совет главе МИД Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f7aa0f70-9f6f-11eb-a21d-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/belarusmfa

Послы Германии и Франции в Белоруссии Манфред Хутерер и Николя де Лакост встретились с главой МИД республики Владимиром Макеем. Они посоветовали Минску прекратить политические репрессии.

Макей проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса в Белоруссии, развитии ситуации внутри страны. Он также подтвердил сохранение подходов, на которых республика готова выстраивать взаимодействие с западными партнёрами, пишет РИА Новости.

В ответ послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Белоруссии. Они также «напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов». Кроме того Минску стоит освободить всех политических заключённых и начать широкий всесторонний политический диалог и, как итог, провести новые президентские выборы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против присутствия дипломатов республики в ряде стран. По его словам, перспективы дипприсутствия в этих государствах не просматриваются.

До этого Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии друзей в мире. Такую мысль он высказал, комментируя результаты социологического опроса властей, по результатам которого белорусы хотят сохранить стабильность и независимость страны.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы, писал NEWS.ru.