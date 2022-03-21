Послу США вручили ноту протеста из-за высказываний Байдена о Путине
Александр Чеков
Александр Чеков
17:28, 21 марта 2022
Президент США Джо БайденФото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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МИД России вызвал посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста. Неприемлемые заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине ставят отношения стран на грань разрыва, приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее глава Белого дома заявил, что считает российского лидера «военным преступником».
21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России, — говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. При этом посол получил предупреждение, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твёрдый отпор.
17 марта Байден заявил, что Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор». На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не станет давать оценку заявлениям президента США, поскольку агрессивные высказывания американского президента могут быть вызваны его забывчивостью и утомляемостью.