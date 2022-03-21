Послу США вручили ноту протеста из-за высказываний Байдена о Путине

МИД России вызвал посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста. Неприемлемые заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине ставят отношения стран на грань разрыва, приводит ТАСС заявление ведомства. Ранее глава Белого дома заявил, что считает российского лидера «военным преступником».

21 марта вызванному в Министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России, — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. При этом посол получил предупреждение, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твёрдый отпор.