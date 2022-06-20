Послу России запретили посещать британский парламент

Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Андрей Келин

Российскому послу в Великобритании Андрею Келину и другим дипломатам РФ официально запретили посещать парламент Соединённого королевства. Соответствующее заявление подписано главами Палаты общин и Палаты лордов Линдси Хойлом и Джоном Макфоллом, сообщает издание The Guardian

Как формально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в здании парламента до дальнейшего уведомления, — цитирует оно сообщение парламента.

Отмечается также, что неформально данное ограничение в отношении российских дипломатов действует с конца февраля, когда была начата спецоперация на Украине. Посольство России в Великобритании запрет пока никак не прокомментировало.

В начале июня сообщалось, что резиденции Келина в Лондоне отключили «тревожную кнопку». В МИД РФ отметили, что теперь российские дипломаты ограничены в праве на безопасность и защиту. Такие шаги Лондона в ведомстве назвали нарушением международно-правовых обязательств.