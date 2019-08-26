https://static.news.ru/photo/a41ef5ae-c88a-11e9-a8c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dario Oliveira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Бразилии отозвало послов в зарубежных странах из отпусков, чтобы сформулировать дипломатический ответ на опасения властей других государств, связанных с пожарами в регионе Амазонии.

Также МИД принял решение запретить ряду послов уходить на отдых в ближайшие две недели на фоне мировой критики в адрес страны, передаёт Reuters .

Ранее News.ru писал, что итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал дым от лесных пожаров в Амазонии с борта МКС. Снимки он разместил на своей странице в Twitter, отметив, что дым виден на протяжении нескольких тысяч километров. Астронавт добавил, что возгорания возникли по вине человека.

По подсчётам бразильских учёных, с января по август 2019 года пожарами уничтожено свыше 1,8 млн га амазонских лесов на территории страны. Число зафиксированных со спутников очагов возгорания превышает 76 тысяч.