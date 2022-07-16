Telegraph: последствия конфликта Запада с Китаем будут тяжелее, чем с РФ Telegraph: ущерб от противостояния Запада с КНР может быть гораздо серьезнее, чем последствия конфликта с РФ

Фото: Thitinun Sampiphat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западным компаниям может быть нанесен гораздо более серьезный ущерб от противостояния Запада с Китаем из-за Тайваня, чем в результате конфликта с Россией на Украине. The Telegraph отмечает, что предполагаемый сценарий конфронтации с КНР может обернуться настоящим кошмаром для Запада.

При этом авторы статьи утверждают, что США потратили много времени и финансовых средств на то, чтобы добиться расположения китайских властей.

Если западные фирмы начнут уходить с китайского рынка так же, как они покидали российский после начала спецоперации 24 февраля, то компании потеряют гораздо большую часть прибыли. В издании предположили, что от работы в Китае руководители фирм будут отказываться гораздо менее охотно. Так, корпорация Apple и фармацевтическая компания AstraZeneca заработали в КНР в 2021 году $68 млрд (19% от выручки) и $6 млрд соответственно (16%).

В июне министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что его страна будет «сражаться до конца» в случае попыток отколоть Тайвань. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. СМИ отвечали, что таким образом Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции» без объявления войны.