Последняя встреча по украинской «формуле мира» пройдет без Китая Keystone: встреча по украинской «формуле мира» в Давосе может стать последней

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В Давосе 14 января запланирована четвертая встреча по украинской «формуле мира» на уровне советников по нацбезопасности, которая должна стать последней, сообщило агентство Keystone-ATS со ссылкой на источник. Ожидается, что в ней примут участие США, но не будет представителей Китая.

После трех предыдущих подобных дискуссий в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте воскресная дискуссия, которая начнется утром, должна стать последней. Мы не можем говорить об этом плане годами, — заявил швейцарский источник.

Встреча пройдет под председательством главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, по данным агентства. Предполагается, что темой дискуссии станет план разрешения конфликта из 10 пунктов, который в ноябре 2022 года был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Собеседник агентства признался, что в Швейцарии испытывают «ограниченные ожидания» от предстоящей дискуссии. Он подчеркнул, что речь идет только об «украинском плане», что не включает в себя «российские идеи». При этом, по его словам, учтены вопросы, которые будут обсуждаться в соглашении с Россией.

Во встрече примут участие представители около 90 стран, Вашингтон отправил на консультации советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Предполагается, что эмиссар Белого дома вновь заверит Киев в поддержке США. Китай в свою очередь решил не присоединяться к переговорам, поскольку «слишком близок к России», утверждает источник.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что представители стран Запада и Глобального Юга провели тайную встречу для обсуждения украинской «формулы мира». Глава МИД сообщал, что участники договорились вновь встретиться в январе, а в феврале может пройти саммит, на котором хотят утвердить положения «формулы мира».