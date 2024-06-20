Последний шанс для Сырского: где ВСУ готовят мощное контрнаступление?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Александр Сырский

В Киеве недовольны положением на фронтах СВО и поставили главкому ВСУ Александру Сырскому начать контрнаступление на двух направлениях. Что об этом известно, кто его может заменить на посту главкома, где ВСУ нанесут удар?

Что известно о новом «контрнаступе» ВСУ

19 июня Telegram-канал Win/Win сообщил, что «фельдмаршалу Сырскому дали 45 суток на организацию и подготовку контрнаступления в Харьковской области и Запорожье».

«ГУР планово сегодня напало на ЗАЭС, ударив по подстанции в Энергодаре. Закрепив тем самым требования „мирного саммита“ по ядерной безопасности. Но провокации требуют поддержки на фронтах. Побед ждут до первой декады июля. Идёт активная подготовка. С пятницы будет установлен временный воздушный мост между США и Польшей для переброски бронетехники и боеприпасов. Из Румынии и Болгарии кораблями перебросят танки и БМП с БРДМ шведского, итальянского и немецкого производства. Идет накопление ракет Storm Shadow и ATACMS», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в Херсоне и Днепре будут созданы ремонтные мастерские в подземных паркингах торговых центров. В Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве готовят полевые госпитали на 30 тыс. раненых.

«Италия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды отправляют с понедельника 2300 военных врачей и медиков для работы и обучения в этих полевых условиях. Финляндия и страны Прибалтики отправят ограниченный контингент военных специалистов для защиты с воздуха этих госпиталей и организации РЭБ. То есть весь „мирный саммит“ во главе с лидерами ЕС готовится дать бой ВС РФ. Скорее всего, последний шанс для них и точно у главкома Сырского», — отмечается в сообщении.

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Как ВСУ готовятся к контрнаступлению

Telegram-канал Condottiero подтверждает, что ТЦК Украины (военкоматы) начали усиленный сбор и накапливание людей в пунктах комплектации.

«Главком Сырский, выполняя решения ставки Зеленского, готовит на направлении „Юг“ и „Север“ „группировку прорыва“ численностью до 100 тысяч человек. Да, качественный состав этого войска оставляет желать лучшего, как и его обеспеченность, но факт остается фактом. Под эти цели весной в рядах ВСУ была организована чистка, посажен командующий ТРО ЮГ ВСУ, в начале мая сменили всё руководство ОСК „ЮГ“ и „Север“, а предыдущего командующего [группировкой] „Юг“ назначили начальником Одесской военной академии, на базах и полигонах которой проводят сейчас учения и сплачивание личного состава вместе с иностранными инструкторами», — пишут авторы канала.

Отмечается, что в Одессе и Харькове продолжается концентрация иностранных военных. За последний месяц только в Одессу прибыло от 200 до 500 военных французского легиона, а в Харьков порядка 300.

Экс-глава Роскосмоса, сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ проводят дистанционное минирование в Херсонской и Запорожской областях.

«Я уже писал о том, что противник не оставляет планов для нового «контрнаступа». Дистанционное минирование запорожских и херсонских прифронтовых дорог с помощью тяжелых ночных дронов для воспрепятствования ротации наших войск на переднем крае и переброске, в случае необходимости — наших резервов и дополнительных боеприпасов, далее — сегодняшний удар по электроподстанции в Энергодаре, отключивший абонентов чуть ли не до Васильевки, высокая активность подразделений ВСУ на днепровских островах и в районе Крынок, где день ото дня наглеют своими налётами специальные подразделения БПЛА морской пехоты противника, систематические удары по нашей ПВО и аэродромам в Крыму, — всё это говорит о подготовке к реализации замысла украинского Генштаба на очередной реванш, чтобы пробиться через Херсонский и Запорожский фронты к Крымскому полуострову. То есть на участке от херсонских островов до запорожской Васильевки», — пишет Рогозин в своем Telegram-канале.

Также он напомнил о непростой судьбе Сырского — уроженца Владимирской области, выпускника Московского высшего общевойскового командного училища. По словам Рогозина, Сырский, «как свой среди чужих и чужой среди своих, будет землю рвать и жрать, доказывая, что является больше украинцем, чем сами украинцы».

Фото: МО Украины

Кто может заменить Сырского

Новым главкомом ВСУ может стать Руслан Хомчак, ранее уже занимавший эту должность, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

«На Украине на первый план выходит очень острая тема — обсуждение замены Сырского. На место главнокомандующего Вооруженными силами Украины может вернуться [Руслан] Хомчак», — сказал он.

Хомчак уже занимал должность главкома ВСУ до начала специальной военной операции. Он был начальником Генерального штаба украинской армии. Соскин, как и Сырский, окончил Московское высшее военное командное училище.

По словам аналитика, у нынешнего главкома довольно низкий уровень квалификации, а Руслан Хомчак представляет из себя «более масштабную фигуру».

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