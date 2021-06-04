«Последний раздел Польши»: США обвинили в предательстве из-за Baltic Pipe

https://static.news.ru/photo/6f9cbddc-c529-11eb-ac0a-96000091f725_660.jpg Фото: Energinet/Palle Peter Skov

Решение Дании отозвать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe продиктовано не заботой об экологии, а геополитическими факторами. Штаты предали Польшу, считают пользователи польского портала wPolytice. Один из них назвал происходящее «последним разделом страны».

Комментатор под ником Tak uważam заметил, что нужно выяснить, какая из сторон сжимает эти «тиски», а потом бежать от неё. По мнению поляка, отзыв разрешения на прокладку газопровода является очередным знаком, что Варшаве пора менять внешнюю политику и союзников, а также сконцентрироваться на внутренних проблемах.

Другой юзер, под ником Poko, считает, что всё по местам в этом вопросе расставят результаты встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Раз нас предали, нужно реагировать: создать альянс с Турцией, развернуться к другим странам, чтобы сохранить баланс, — подчеркнул он.

Некто Alex добавил, что осторожные люди уже писали, что Штаты — партнёр ненадёжный и дрянной.

Не хочется даже напоминать. Мы покупаем у них металлолом за десятки миллиардов, рубильник от которого остаётся в Вашингтоне, — сказал комментатор.

Польша и Дания подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость оценивается в €1,7 миллиарда. Более половины суммы приходится на польскую компанию Gaz-System. Она собирается импортировать по газопроводу большой объём газа после 2022 года. Тогда заканчивается контракт на поставку российского газа в Польшу.

Разрешение на строительство было отозвано апелляционным советом по вопросам окружающей среды и продовольствия Дании. Причиной названо то, что в документе недостаточно описаны меры по защите летучих мышей, лесных мышовок и соневых (мелкие грызуны, похожие на мышей) во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.

Как стало известно ранее, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач считает, что за решением властей Дании по отзыву разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические вопросы. Он заявил в эфире Польского радио, что Варшава будет разбираться в этом вопросе, поскольку завершение проекта очень важно для страны.