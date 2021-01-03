Последние слова умирающего от COVID-19 мужчины шокировали его семью

https://static.news.ru/photo/244b6ac0-4e43-11eb-8240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британец Леон Боуз, который умирал от коронавируса, просил родных не вводить его в состояние комы. Мужчина уверял родственников, что в этом случае он больше не проснётся.

На карантине 40-летний Боуз и его 38-летняя гражданская жена Никола Дженнисон оказались в начале ноября 2020 года, сообщает The Daily Mail.

Заражение коронавирусом стало для мужчины неожиданным — у него никогда не было проблем со здоровьем. Когда его состояние ухудшилось, Боуза госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Так он провёл в реанимации следующие четыре недели. Врачи дважды диагностировали у него пневмонию. Когда у Боуза стали отказывать почки, медики оценили в 1% его шанс выжить.

Его последними словами в мой адрес были: «Не усыпляй меня, я не проснусь». Это было так душераздирающе, — вспомнила Дженнисон.

В кому Боуза всё же ввели. Мужчина умер, не приходя в сознание.

Он никогда не курил, не пил, никуда не выходил, всегда был таким осторожным, но теперь его нет, — говорит женщина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация и разработка эффективного противовирусного препарата помогут в лучшую сторону изменить ситуацию с COVID-19 в мире к концу 2022 года. Об этом заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.