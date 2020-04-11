Последние новости: коронавирус унёс более 100 тысяч жизней

https://static.news.ru/photo/b0b160f8-7bb4-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Более 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру. По состоянию на 11 апреля число заражённых достигло 1 702 539.

Выздоровели после лечения 377 503 человека. Больше всего заболевших (более полумиллиона) — в США. Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании.

В России 11 948 инфицированных COVID-19. Из больниц выписали 809 человек. Число летальных исходов достигло 95.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начало июня является сроком, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19. Причём это является самым оптимистичным прогнозом, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Он считает, что сценарий окончания пандемии во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне будут соблюдать самоизоляцию.