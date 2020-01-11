Гранаты, пистолеты и гранатомёты — всего более 50 единиц оружия — пропали после захвата здания администрации президента Абхазии.
Государственному зданию нанесён существенный ущерб, вскрыта комната для хранения оружия, мне сообщили подробно, какое количество вооружения вынесено, — передаёт слова секретаря Совета безопасности страны Мухамеда Килбы ТАСС.
Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания. Участники протестов требуют отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.
Как ранее писал NEWS.ru, лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания сообщил о состоявшейся встрече с замсекретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым.
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